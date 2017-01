0

Conheça a bola oficial da CAN'2017

A poucas horas de começar a rolar e a saltar, a bola produzida exclusivamente para a Taça das Nações Africanas (CAN) 2017 foi apontada com pompa e circunstância, em vídeo, no site oficial da competição. A prova arranca no sábado, 14 de janeiro, e prolonga-se até domingo, 5 de fevereiro.