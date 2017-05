1313

Conheça a estátua de Rui Patrício em Leiria

O guarda-redes do Sporting, campeão europeu por Portugal, é natural de Marrazes, freguesia do concelho de Leiria e, por causa de tudo isso, vai ser homenageado com uma estátua sua nas imediações do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoas. A inauguração é apenas no dia 22 de maio, mas os 'monumento' começou já a ser instalado. Record mostra-lhe as primeiras fotografias.



(Fotos: DR Record)