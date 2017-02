0

Conheça a nova casa do Sindicato dos Jogadores

Tem um custo projetado de 1 milhão e 500 mil euros e vai ser construída em Odivelas. As obras da academia do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol arrancam ainda este ano. Record foi conhecer o local do projeto com o presidente, Joaquim Evangelista.