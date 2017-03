0

Conheça a próxima conquista de Cristiano Ronaldo

Foi amor à primeira vista. O capitão da Seleção Portuguesa ficou até surpreendido com a beleza daquela que quer conquistar lá para o final de 2017. Sonho com ela, em conquistá-la, mas não lhe toca, para não dar azar. Diz que ser feliz, com a Taça das Confederações nas mãos, depende de muitos fatores. Também da sorte...