Conheça a sensação de andar no carro mais rápido do Mundo

Há um novo rei no mundo da velocidade. O título de carro mais rápido do Mundo mudou de mãos este fim de semana, passando a ser detido pela marca sueca Koenigsegg, que com o seu Agera RS atingiu no sábado uns estonteantes 444,6 km/h na média das duas passagens que fez, um registo que já foi confirmado pelo livro dos recordes do Guinness. Ora, se gosta de velocidade, este vídeo é para si. Vale muito a pena!