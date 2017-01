285

Conheça as 'pérolas' de Leonardo Jardim

A brilhante época de Leonardo Jardim no Monaco não tem passado despercebida a ninguém. Os 48 pontos nos 21 jogos realizados na Ligue 1, que valem a liderança e, sobretudo, os 64 golos que fazem da equipa do principado a mais concretizadora das principais ligas europeias, são um selo de qualidade do qual ninguém pode duvidar. Conheça nesta fotogaleria as principais jovens pérolas que têm contribuído para o sucesso do treinador português.



Fotos: Reuters, EPA, Twitter e Instagram