Conheça o novo Sauber C36 - Ferrari

A Sauber, a quarta mais antiga equipa participante no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, apresentou esta segunda-feira o novíssimo Sauber C36 - Ferrari que irá disputar o Mundial de 2017. Segundo a marca suúça, que tem agora novo dono - a Longbow Finance SA - não se trata apenas de um novo modelo, mas, sobretudo, de uma nova era na categoria de topo do desporto motorirazdo mundial.



Fotos: Sauber Team (http://www.sauberf1team.com)