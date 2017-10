Consegue adivinhar quem vence a Premier League no FM 2018?

O leitor certamente já terá reparado que no Record Online prestamos bastante atenção aos simuladores de desporto, com os de futebol à cabeça. Um dos títulos que mais apreciamos é o Football Manager, título que terá nas próximas semanas a sua edição de 2018. Por agora está já disponível a versão beta, que já deu para fazer várias 'brincadeiras'. Como esta, do 'Copa 90', que simulou uma temporada inteira no futebol inglês...