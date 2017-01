0

Consegue descobrir Jorge Jesus nesta imagem?

Durante os momentos em que Jefferson era assistido, no Chaves-Sporting, as imagens da Sport TV captaram Raúl José ao telefone, quando era necessário substituir o lateral-brasileiro. Logo depois, apareceu Jorge Jesus - castigado na bancada - na imagem mas, por força da sua indumentária, não foi possível perceber se falava com o seu adjunto. Aliás, o técnico terá mesmo passado despercebido para muitos.