Consegue descobrir o que está errado nesta foto?

Antes dos jogos desta jornada da Liga dos Campeões, a UEFA pediu a um jogador de cada equipa para, na hora da foto de família, segurar uma placa com a mensagem "Equal Game", de modo a reforçar a luta do organismo para que o futebol seja jogado por todos. Os jogadores acederam ao pedido, mas houve um que nem reparou que estava a segurar a mensagem ao contrário. Foi o caso de Henrikh Mkhitaryan... Já no caso do Benfica, Pizzi não falhou! (Fotos: Reuters e Vítor Chi)