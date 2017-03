0

Contestação a Wenger sobe de tom... e pelos ares!

Arsène Wenger é cada vez mais contestado no Arsenal, tendo este sábado sido exibida uma faixa antes do jogo com o West Bromwich Albion. A faixa foi colocada num avião que sobrevoou o estádio do West Bromwich, anfitrião deste jogo da 29.ª jornada da Premier League, e podia ler-se: "NO CONTRACT #WENGER OUT" (Contrato não, #Wenger rua). Facto é que outra faixa sobrevoou depois o terreno de jogo onde se podia ler "IN ARSÈNE WE TRUST #RESPECT AW" ("Em Arsène nós confiamos #Respeito a AW [Arsène Wenger])