0

1



Contestação dos adeptos leoninos surgiu logo após o apito final

Pouco depois do apito final que ditou a eliminação do Sporting da Taça de Portugal, vários adeptos leoninos concentraram-se junto ao autocarro da equipa no exterior do estádio e deixaram bem evidente a sua insatisfação. A situação obrigou mesmo a polícia a criar um dispositivo de segurança.