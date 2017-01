0

Corona marcou o golo do ano para a CONCACAF

Para lá da eleição de Bryan Ruiz para melhor jogador do ano e das presenças do sportinguista e de Miguel Layún no onze do ano, os prémios da CONCACAF reservaram uma outra distinção para um jogador da Liga NOS. Trata-se do melhor golo, que foi atribuído a Jesús Corona. Em causa esteve o lance de génio do extremo portista diante da Venezuela, na Copa América.