16

0



Cosme Damião vai ser a 'estrela' do aniversário do Benfica

A placa de homenagem ao fundador do Benfica, Cosme Damião, já está colocada na rotunda junto ao Estádio da Luz e pronta a ser inaugurada esta terça-feira, dia do 113º aniversário do clube encarnado. A cerimónia terá lugar pelas 16 horas e contará com a presença do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e de familiares de Cosme Damião.