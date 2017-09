532

0



Coutinho 'vingou-se' do Leicester e marcou golo de antologia

Philippe Coutinho quis vingar-se da derrota na terça-feira, referente à Taça Carabao, frente ao Leicester. Para tal, nada melhor do que apontar uma grande exibição frente aos foxes, agora a contar para a Premier League, ajudando a equipa do Liverpool com uma assistência para o golo de Salah mas também... ao marcar este golaço de livre direto, sem hipótese para Schmeichel. Os reds voltaram aos triunfos, batendo o Leicester por 3-2.