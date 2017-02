2480

1



Craques encarnados já tiraram uma selfie com o novo avião vestido à Benfica

O Boeing 777-300 da Emirates tem nova cara e duas novidades, com Pizzi e Carrillo a aparecerem entre os jogadores do Benfica. O avião foi apresentado esta manhã no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e Raúl Jiménez, Pizzi, Fejsa, Luisão, Mitroglou e Carrillo estiveram na pista esta manhã para tirar a selfie da praxe com a nova aeronave.