Craques que não conseguiram qualificar-se para o Mundial'2018

Entre as 32 equipas finalistas do Mundial'2018 não faltam craques - de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, passando por muitos outros -, mas o mesmo se pode dizer das seleções que falharam o apuramento para a competição que se disputa em junho e julho do próximo ano. Aqui pode conhecer alguns dos muitos jogadores de qualidade que não terão a oportunidade de brilhar nos relvados russos. [Fotos: Reuters, EPA e Getty Images]