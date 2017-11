Cristante 'espetou' mais um 'prego no caixão' do Benevento

Bryan Cristante, ex-jogador do Benfica, voltou a ser figura de destaque pela Atalanta. O médio, que já tinha marcado dois golos ao Everton na passada quinta-feira, foi o autor do único golo do encontro no triunfo caseiro frente ao Benevento, em jogo da Serie A. De fora da área, aos 75 minutos, o italiano fez o gosto ao pé pela oitava vez esta temporada em jogos oficiais. Importa realçar que, depois desta partida, o Benevento, em 14 jornadas, passa a somar... 14 derrotas.