Cristian Sapuranu já falha penáltis... de propósito

O ex-lateral do FC Porto e agora capitão do Astra Giorgiu, o atual campeão da liga romena, Cristian Sapunaru, não gostou de ver a equipa que capitaneia ser beneficiada pela arbitragem no particular frente ao Pogon Szczecin, 7.º classificado da liga polaca, e decidiu falhar o penálti. Os adversários, que dispuseram da mesma ocasião minutos mais tarde, fizeram o mesmo.