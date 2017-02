390

Ronaldo fez esta finta no treino e virou Fenómeno

Cristiano Ronaldo fez lembrar Ronaldo no treino desta quarta-feira em Valdebebas. O craque português fez o movimento tão característico do 'Fenómeno' em frente ao guarda-redes. O vídeo teve grande impacto na imprensa espanhola, nomeadamente no diário 'As'.