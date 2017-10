3015

33



Cristiano Ronaldo a dois golos do pódio mundial

Com 78 golos ao serviço da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo é o melhor marcador do Mundo por seleções entre os futebolistas em atividade e o 5.º a nível absoluto, em igualdade com o iraquiano Hussein Saeed. Aos 32 anos, o capitão de Portugal pode, em caso de bis diante de Andorra, no sábado, chegar ao terceiro lugar na lista dos futebolistas com mais golos por seleções em todo o planeta - na Europa já é o segundo classificado.