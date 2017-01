0

Cristiano Ronaldo assustou ao aparecer de mão ligada

Cristiano Ronaldo assustou os adeptos do Real Madrid ao aparecer, na concentração da equipa, com a mão direita ligada. No momento em que subia para o autocarro, o CR7 surgiu com um proteção, consequência de uma pancada que sofreu no treino. Ainda assim, deverá estar apto para a receção ao Málaga, no sábado.