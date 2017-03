0

0



Cristiano Ronaldo avisa os companheiros: «Nada de sestas!»

Cristiano Ronaldo foi fundamental na vitória do Real Madrid frente ao Ath. Bilbao com duas assistências. O craque português foi novamente 'apanhado' no túnel de acesso em conversa com os companheiros ao intervalo da partida, e desta vez pediu atenção à equipa: "Nada de sestas. Os primeiros minutos são muito importantes".