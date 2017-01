2544

Cristiano Ronaldo com direito a uma autêntica 'guarda de honra'

Cristiano Ronaldo apresentou esta tarde a Bola de Ouro - a quarta da carreira - no Santiago Bernabéu e dedicou a conquista do troféu aos adeptos merengues. No relvado, o avançado do Real Madrid teve direito a uma autêntica 'guarda de honra'. A seu lado estiveram Kopa, Michael Owen, Luís Figo, Ronaldo e Zidane, que também venceram a Bola de Ouro enquanto jogadores. Kaká e Cannavaro enviaram uma mensagem de vídeo a felicitar Cristiano Ronaldo.