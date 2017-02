1

Cristiano Ronaldo dá 'show' mas... não impressiona Bale

Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid, voltou a fazer das suas no treino. O capitão da seleção nacional tentou impressionar Bale mas o galês parecia já esperar a 'proeza' do companheiro dos merengues. Vale a pena ver as habilidades de um CR7 bem disposto antes do embate frente ao Espanyol.