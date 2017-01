0

Cristiano Ronaldo empatou com este 'tiro' de livre direto

Cristiano Ronaldo marcou de livre o golo do empate do Real Madrid neste livre direto. O avançado merengue tornou-se assim no único jogador no futebol espanhol a marcar esta temporada de livre direto no campeonato, Taça do Rei e Liga dos Campeões.