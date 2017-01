0

Cristiano Ronaldo felicita James Rodríguez pelos dois golos ao Sevilha

Tantas vezes criticado por ser egocêntrico, narcisista, por só ficar realmente feliz com o próprio sucesso, Cristiano Ronaldo demonstra neste vídeo, realizado pelo Real Madrid e partilhado pelo melhor do Mundo, que também fica satisfeito com o sucesso dos outros.



Numa partida em que nem sequer foi utilizado por Zinedine Zidane, o capitão da Seleção Nacional esperou junto à porta do balneário pelo avançado colombiano para abraçá-lo e felicitá-lo pelos dois golos apontados, que contribuíram para o triunfo, por 3-0, na 1.ª mão dos oitavos de final da Taça do Rey. Além disso, cumprimentou um a um, todos os companheiros, pela vitória alcançada.