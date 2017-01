1320

Cristiano Ronaldo imita Scolari de forma hilariante

Antes do jogo com o Celta de Vigo, ainda no túnel, Cristiano Ronaldo fez uma imitação de Luiz Felipe Scolari numa conversa com os brasileiros do Real Madrid, Casemiro, Danilo e Marcelo. No final, acabaram a falar do Grémio de Porto Alegre e o português ainda ficou a saber algumas coisas...