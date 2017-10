0

0



Cristiano Ronaldo joga no... Lusitano de Évora?

É óbvio que se tratou de um lapso e todos estão sujeitos a eles, mas este momento caricato na transmissão do Lusitano de Évora-FC Porto não passou em claro nas redes sociais. É que, depois do brilhante golo de Hernâni, a realização do jogo 'decidiu' colocar seis golos no Lusitano, todos eles marcados por... Cristiano Ronaldo.