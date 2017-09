0

Cristiano Ronaldo mostra o seu novo "animal" (e que animal)

Cristiano Ronaldo publicou, no Instagram, um vídeo onde surge com o seu novo "animal", como o próprio apelidou, nada mais nada menos do que um Bugatti Chiron, o carro mais rápido do Mundo - tem 1.478 cavalos, atinge os 420 km/h e, quando foi lançado, custava 2,39 milhões de euros.