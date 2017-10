0

Cristiano Ronaldo não tem dúvidas: esta é a "foto do dia"

Cristiano Ronaldo está com a Seleção Nacional em Andorra mas a família não é esquecida. CR7 divulgou uma imagem de Georgina Rodríguez, que está grávida, com os seus filhos (Cristianinho, Eva e Mateo), legendando-a com a frase a "foto do dia" e juntando-lhe cinco corações.