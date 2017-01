0

Cristiano Ronaldo nem queria acreditar neste falhanço

Antes de fazer o empate com este golo de belo efeito, Cristiano Ronaldo conseguiu a 'proeza' de falhar um golo... de baliza aberta. O avançado merengue cabeceou à barra e, no ressalto, conseguiu fazer o mais difícil: acertar no poste.