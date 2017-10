0

0



Cristiano Ronaldo no boxe? Ele até mostra os músculos

Atualmente com 32 anos, Cristiano Ronaldo não consegue prever o que fará daqui a 10 anos, como explicou numa entrevista conduzida por Rio Ferdinand para promover as novas botas Nike Mercury. Será que seguirá os passos do antigo colega e ainda se vai dedicar ao boxe? Bom, Ronaldo até mostrou os músculos...