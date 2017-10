0

Cristiano Ronaldo num almoço muito especial

Cristiano Ronaldo defronta na terça-feira o Tottenham em mais uma jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Real Madrid a tentar consolidar a liderança do Grupo H. Ainda sem a pressão do encontro, CR7 divulgou uma imagem do almoço com a namorada no restaurante Tatel Madrid.