0

0



Cristiano Ronaldo partilha história de criança síria

Cristiano Ronaldo mostrou-se sensível à guerra na Síria, no dia em que se completam seis anos do início do conflito. O craque português partilhou uma foto acompanhado pelo seu filho e um desenho feito por um menino sírio nas redes sociais, com a seguinte legenda: "Hoje eu penso nas crianças da Síria como o Omar, que desenhou o seu sonho de ser barbeiro. Salvem as crianças sírias."