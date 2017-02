0

Cristiano Ronaldo sofre 'túnel' de Casemiro... e Marcelo delira!

Casemiro, jogador do Real Madrid, conseguiu a verdadeira 'proeza' de fazer um 'túnel' a Cristiano Ronaldo, no treino desta terça feira. O jogador português reagiu com descontração, ao contrário de Marcelo que delirou com o momento e se exprimiu de forma hilariante.