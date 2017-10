0

Cristiano Ronaldo teve o apoio da família nas bancadas da Luz

O clã Aveiro em peso esteve na Luz a apoiar CR7 e a Seleção no jogo com a Suíça (2-0). A irmã, Kátia, a mãe, Dolores Aveiro, o filho, Cristianinho, e a namorada Georgina Rodríguez, grávida do primeiro filho em comum com o português, não falharam a presença num jogo tão importante como este.