180

1



Cristina Ferreira ao estilo Kim Kardashian em Cannes

Cristina Ferreira arrasou em Cannes, onde esteve pela segunda vez numa iniciativa de promoção dos gelados Magnum, com os vários looks escolhidos para a ocasião. O destas imagens é muito parecido com um de Kim Kardashian [Fotos: Instagram e Facebook Cristina Ferreira e Direitos Reservados]