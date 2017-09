0

Críticas ao gesto do fumo na Sporting TV motivam resposta de Bruno de Carvalho

Em dia de Assembleia Geral no Sporting, Bruno de Carvalho apontou o dedo aos adeptos do clube que o criticaram pela imagem que passou numa entrevista à Sporting TV, quando imitou o gesto do expelir fumo em referência ao desentendimento com Carlos Pinho, presidente do Arouca.