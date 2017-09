0

Cutrone deixa San Siro em delírio nos descontos

Apesar dos 19 anos, Patrick Cutrone tem sido muitas vezes o preferido de Vincenzo Montella para assumir o posto de titular no ataque do Milan em detrimento de André Silva. Desta vez, frente ao Rijeka, para a Liga Europa, o jovem italiano alinhou ao lado do português. E se viu o ex-portista a inaugurar o marcador, seria Cutrone a garantir o triunfo dos rossoneri aos 90'+4, levando ao delírio os adeptos presentes em San Siro.