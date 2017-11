Da bancada percebe-se que não há confusão no penálti do United ao Benfica

Por vezes os diretos das transmissões televisivas servem para complicar e não para esclarecer. É o caso da situação que antecedeu a marcação do segundo penálti do Manchester United ao Benfica, no jogo da Liga dos Campeões, na noite de terça-feira. Romelu Lukaku estava pronto, mas depois chegou Ander Herrera. O avançado belga afastou-se, mas também não foi o médio espanhol a bater a bola, pois Daley Blind é que tinha sido escolhido por José Mourinho. Tudo se percebe na perfeição por estas imagens captadas por um adepto que estava na bancada: Lukaku faz sinal para o treinador no banco de suplentes, a indicar que está tudo bem com ele, e Herrera também não mostra sinais de contrariedade. Blind bateu e faz o que seria o 2-0 do resultado final.