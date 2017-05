0

Da foto de família ao... Santo António vermelho

Na receção ao Benfica no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, houve a habitual troca de presentes. Fernando Medina, presidente da autarquia, recebeu uma camisola dos encarnados com o 36, ao passo que as águias foram contempladas com uma estátua do Santo António... vermelha. [Fotos: Paulo Calado e Lusa]