Dá para acreditar que ele falhou daqui?

Não há forma simpática de descrever este lance... Jefferson Baiano, do ASA, assinou este domingo um daqueles falhanços que prometem dar pesadelos a adeptos e ao próprio jogador, quando, com tudo para fazer a rede balançar... atirou ao poste. No final, e para bem de Jefferson, a sua equipa acabaria por vencer por 2-0 diante do Sete de Setembro, em jogo do Campeonato Alagoano.