Da simulação à agressão, eis Joey Barton

Joey Barton, mais conhecido por feitio irascível e conflituoso, voltou a fazer das suas, desta feita no jogo da Taça de Inglaterra, no qual o Burnley recebeu o modesto Lincoln City. Primeiro, o médio simulou uma agressão de um adversário, de forma ridícula, quando este tinha o braço estendido (isto depois de o ter pisado de propósito...); depois, agrediu um outro futebolista do Lincoln, escapando apenas com um cartão amarelo. No final saiu de cabeça baixa, mais não seja pela eliminação da sua equipa.