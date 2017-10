0

0



Dalot cruzou e Aboubakar atirou para o segundo

Lançado esta sexta-feira a titular por Sérgio Conceição, Diogo Dalot já deixou a sua marca num dos golos do FC Porto diante do Lusitano de Évora, ao servir na perfeição Vincent Aboubakar para o segundo tento dos dragões - e também o segundo do camaronês, que havia marcado um minuto a 13 segundos antes.