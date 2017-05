843

Dani Alves já está a enviar recadinhos ao Real Madrid?

Depois de ter conquistado a Taça de Itália na quarta-feira pela Juventus, Dani Alves celebrou em grande no balneário. A equipa de Turim está perto da dobradinha, à beira de conquistar o título italiano, e tem também a final da Champions, a 3 de junho, para disputar frente ao Real Madrid. A euforia do brasileiro deu até para dar um recado que os espanhóis garantem ser para... o Real Madrid. "Agora sim, a banda está ativa", escreveu na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram