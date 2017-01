51

Dani Alves não se importa de desafinar

"Sou nordestino de corpo e alma, música boa é o que me acalma..... Canto sem saber cantar mas os males da vida até desafinando posso espantar." As palavras são de Dani Alves, futebolista brasileiro da Juventus, que mais uma vez partilhou com os fãs um vídeo a cantar.