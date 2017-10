0

Dani Alves precisou de 14.59 minutos para se apresentar assim em Londres

Já todos sabemos que Dani Alves é um pouco excêntrico no que toca a vestir. Mais ainda quando se trata de galas importantes como a de segunda-feira em que foi entregue o prémio The Best da FIFA, ganho por Cristiano Ronaldo. O internacional brasileiro apresentou-se (mais uma vez) com um casaco feito à sua medida. Em tom de brincadeira, disse à apresentadora da gala que tinha demorado 14.59 minutos a vestir-se.