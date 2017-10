0

Dani Alves regressou com a corda toda dos prémios The Best

Já todos conhecemos a boa disposição de Dani Alves que consegue 'contaminar' tudo e todos os que o rodeiam. De regresso a Paris depois dos prémios The Best e aos treinos do PSG parece que o internacional brasileiro voltou com a corda toda e Neymar decidiu deixar o momento registado no Instagram: à porta do centro de treinos dos parisienses, Dani Alves surge a cantar... na parte superior do carro.