Danilo estava no sítio errado... à hora errada

O brasileiro Danilo tem sido um dos jogadores mais criticados pelos adeptos do Real Madrid devido às suas exibições menos bem conseguidas e esta quarta-feira voltou a ser destaque pelas piores razões. Diante do Celta de Vigo, num lance fortuito, o ex-FC Porto estava no sítio errado à hora errada para colocar a bola... na baliza errada.